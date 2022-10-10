سكاكا 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, شهدَ وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان افتتاحَ الكرنفال الصحي "الطريق وردي" الذي تنظِّمه صحة الجوف بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي, ضمن حملة وزارة الصحة "رايتك وردية" ويستمر ثلاثةَ أيام بحي الضلع الأثري بسكاكا, وذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي.ويضمُّ الكرنفال عدداً من الأجنحة التوعية، مثل؛ جناح برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يعرف بالبرنامج؛ وإحصائيات البرنامج خلال السنوات الماضية وأنشطته, وجناح التوعية الصحية للتعريف بأنشطة التوعية الصحية خلال العام الحالي، وخطة التوعية بأكتوبر, وجناح التطوع الصحي للتعريف بأنشطة وفرص التطوع والتعريف بمنصة التطوع, وجناح مركز الأورام الذي يضمَّ مختصين للحديث عن حالات تعافي بعد الاكتشاف المبكر, وجناح "اعرف أرقامك" الذي يقوم بقياسات الضغط والسكر وكتلة الجسم والسكر وفصائل الدم, وجناح المهارات الفنية لتقديم دورات إنقاذ الحياة, وجناح قسم الأشعة للتعريف بجهاز الماموقرام.ويصاحب المعرض عربة التبرع بالدم المتنقلة؛ لتنفيذ حملات تبرع بالدم, وعربة العيادة المتنقلة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وعيادات استشارية, كما يصاحب المعرض ركن فن تشكيلي, وركن للطفل يقوم بالرسم على الوجه ومشاركة الشخصيات الكرتونية، وركن فني.//انتهى//21:18ت م0190