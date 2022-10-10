الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسدَشَّنَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، منصةَ العرمة الرقميةَ لإصدار تصاريح وتراخيص الأنشطة البيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي أن هذا الإطلاق يأتي مواكبةً لرؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي، ويعدُّ إطلاق المرحلة الأولى من منصة العرمة الرقمية ضمن الجهود التي تقدمها الهيئة لخلق بيئة أسهل وأيسر لإصدار التصاريح والتراخيص لممارسة الأنشطة البيئية، ومشاهدة إرث وتاريخ وأصالة المحميتين من مختلف التضاريس.وأضاف الدكتور الحريقي أنه سيُعرض من خلال المنصة أنشطة السياحة البيئية من صعود الجبال والتنزه، وكذلك تجربة تأمل النجوم وركوب الراحلة والسفاري، وغيرها من الفعاليات والأنشطة البيئية التي تدعم تفعيل السياحة البيئية في المملكة، كما تتيح المنصة الحصول على معلومات دقيقة عن الأنشطة والفعاليات المقامة داخل حدود المحميتين.وأوضحَ أن إطلاق المرحلة الأولى من المنصة يأتي ضمن جهود تبنِّي النماذج الإبداعية والمبتكرة لدعم التحول الرقمي؛ مما يحقِّق نموذجاً مؤسسياً متميزاً، يساعد في جعل الهيئة نموذجاً مميزاً في التحول الرقمي.// انتهى //21:46ت م0193