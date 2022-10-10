الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسشاركَ مجلسُ الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في ملتقى الصحة العالمي المقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 9 - 11 أكتوبر الجاري بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.واستعرضَ المجلسُ -خلال مشاركته- الخدماتِ التي يقدمها لجميع وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، والحملات التوعوية والمستقبلية، منها؛ حملة كبار السن المزمع انطلاقها منتصف شهر أكتوبر الجاري، كما تم استعراض الخدمات التي يقدمها المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.واستقبلَ جناحُ المجلس العديدَ من الزوَّار من مختلف دول العالم، مقدماً لهم تعريفاً بالمجلس وبداياته وتبعيته ورسالته وأهداف، كما جرى شرح المرتكزات الأربع التي يقوم عليها المجلس، وهي: (الوقاية، التوعية، التطور، الدعم الصحي)، إضافة إلى تقديم شرح حول برامج المجلس، منها. برنامج فحص الوافدين، والتسجيل المركزي، والشراء الموحد الخليجي، إضافة إلى المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.وتأتي مشاركة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في هذا الملتقى حرصاً منه على الحضور في التجمعات الصحية الثرية بالخبرات و المؤسسات و الشركات الرائدة في المجالات الصحية من مختلف دول العالم؛ لنقل التجارب المهمة والمفيد،والاستفادة منها بما يخدم المجال الصحي في دول المجلس.//انتهى//21:59ت م0194