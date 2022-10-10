عرعر 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسنظَّم مجمع إرادة والصحة النفسية في عرعر اليوم فعالياتٍ باليوم العالمي للصحة النفسية‬ 2022م، تحت شعار "جعل الصحة العقلية والرفاهية للجميع أولوية عالمية".وشملت الفعاليات العديد من الأركان التي تُعرِّف بمجمع إرادة والصحة النفسية والخدمات المقدمة، إضافةً إلى توزيع المطويات والمنشورات التوعوية الخاصة بالصحة النفسية.وتهدف الفعاليات إلى التعريف بمفهوم الصحة النفسية، وبمخاطر التوتر النّفسيّ وعلاقته بالأمراض الأخرى،وأثر الصحة النفسية على مناعة الجسم وكفاءة العقل، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول قضايا الصحة النفسية والعقلية، وتعزيز الصحة النفسية الوقائية.//انتهى//22:28ت م0200