الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسوقَّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرةَ تفاهم مشتركة مع مؤسسة محمد بن عبد الله الجميح الخيرية، حيث مثَّل الوزارةَ في توقيعها معالي نائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، فيما مثَّل المؤسسةَ عضو مجلس الأمناء منصور بن محمد الجميح.وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء (مركز محمد بن عبد الله الجميح لغسيل الكلى)، وتضمينه في برنامج "سخاء" الذي يعدُّ أحد برامج الوزارة الداعمة للمشاريع التنموية المستدامة لخدمة الأفراد والمجتمع، حيث يقدم حزمة من البرامج والمحفزات للمشاريع التنموية الناشئة, ويتيح الفرصة للعمل التنموي للأفراد والمؤسسات، وتقديم إسهامات فاعلة ذات أثر في التنمية المستدامة.يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها هذه الاتفاقياتِ إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات في مختلف القطاعات؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام في تمكين الفرد والمجتمع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.// انتهى //22:39ت م0202