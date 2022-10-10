جيزان 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسانطلقت اليوم منافسات الدور الأول من مسابقة دوري منطقة جازان لكرة الطائرة لدرجة الناشئين، والمقامة بصالة مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.وأقيمت اليوم مباراتان، الأولى جمعت فريق فيفاء و فريق الوطن، وأسفرت المباراة عن فوز نادي الوطن بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما جمعت المباراة الثانية فريق التهامي وفريق الصواري وانتهت المباراة بفوز نادي الصواري بـ ٣ أشواط مقابل لا شيء للتهامي.يذكر أن الدور الأول من دوري جازان لكرة الطائرة لدرجة الناشئين يشارك فيها أربعة أندية هي فيفاء ، والصواري ، والوطن، والتهامي .// انتهى //22:40ت م0203