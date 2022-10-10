الدمام 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واساختتمت فعاليات مهرجان القهوة والشوكولاتة مساء الأحد، الذي احتضنته مدينة الظهران، بمشاركة أكثر من 50 جناحاً وجهة بارزة في قطاعي القهوة والشوكولاتة، وعددٍ من المختصين والخبراء، وتوافد الآلاف من الزوار والسياح للاستمتاع بأركان المهرجان وفعالياته المميزة التي أقيمت على أرض مركز "الظهران إكسبو".ونُظمت ضمن فعاليات المهرجان بطولة "اللاتيه آرت" السعودية، وهي أول بطولة معتمدة في المملكة من قبل منظمة بطولات القهوة العالمية المختصة، تنافس فيها 25 شخصاً، على أفضل رسم بالحليب، وفق معايير عالمية، بوجود 12 محكّماً معتمدين عالمياً، منهم محكّمون دوليون من جمعية القهوة المختصة العالمية "SCA".وتضمنت الفعاليات إقامة مسابقة إعداد القهوة السعودية بالطريقة الصحيحة، شارك فيها نحو 170 شخصاً، تنافس منهم متسابقان للفوز بالمركز الأول، وتضمنت منافستهم على إبراز مهاراتهم في تحضير القهوة بإضافة الزعفران والهيل والقرنفل والزنجبيل، لتظهر بالشكل المناسب بهدف إبراز ثقافة القهوة السعودية وجمالها وتنوعها بين مختلف مناطق المملكة.وشكّل المهرجان فرصة مناسبة لإظهار إبداعات الأطفال ولمساتهم في تزيين وصناعة الشوكولاتة، وركن خاص بالتلوين، أدخل السرور إلى نفوس الأطفال، الذين توافدوا للمشاركة في الورش التعليمية.كما اشتمل المهرجان على أركان تعريفية بالقهوة وأنواعها وطرق تحضيرها وإعدادها، ابتداءً من زراعتها حتى تقديمها كمنتج نهائي للاستهلاك، إضافة إلى تخصيص أجنحة ومنصات ركزت على التعريف بالقهوة السعودية خصوصاً.//انتهى//22:53ت م0204