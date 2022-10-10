الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واستعادل فريقا الهلال والشباب إيجابياً (1-1) في المباراة التي لعباها مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 - 2023.وكان الهلال السبّاق بالتسجيل عبر مهاجمه المالي موسى ماريجا (21)، إلا أن الشباب ظل يحاول معادلة النتيجة، حتى تمكن من ذلك بواسطة مهاجمه البرازيلي كارلوس جونيور (56).هذه النتيجة، ذهبت بالهلال إلى المركز الرابع "مؤقتاً" برصيد 14 نقطة، فيما واصل الشباب صدارة ترتيب فرق المسابقة برصيد 19.//انتهى//22:54ت م0205