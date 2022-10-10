الكويت 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسأعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية تعرض بعض وحدات مصفاة ميناء الأحمدي وبعض وحدات مصنع الغاز في المصفاة اليوم إلى انخفاض في الطاقة التكريرية، أدى إلى توقفها الاضطراري عن العمل، بسبب انقطاع مياه التبريد من الهيئة العامة للصناعة.وأكدت الشركة في بيان صحفي أن إمداداتها المحلية وعمليات التصدير لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف الطارئ.//انتهى//22:55ت م0206