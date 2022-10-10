الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي وزير التجارة رئيسُ مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي - أمس في الرياض، بحضور معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري -قيادةَ مجموعةِ "Five Islands Capital limited – 5i" البريطانية المتخصصة في الاستشارات والخدمات الرقمية.وبحث اللقاء - الذي شاركت فيه الخبيرة السعودية في التقنية المالية وتقنية "blockchain" البروفيسور مناهل ثابت التي ترافق الوفد البريطاني - فرصَ الشراكة في التجارة الإلكترونية، إلى جانب تناول التحولات السريعة التي تشهدها المملكة في قطاع التجارة الإلكترونية، في ظل الإصلاحات التنظيمية والإجرائية التي وضعت لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.واستعرض اللقاء ممكِّنات التجارة الإلكترونية بداية بالأنظمة واللوائح، ومراكز البيانات، والمنصات الرقمية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والكفاءات البشرية، التي جعلت المملكة أحد أسواق التجارة الإلكترونية الرائدة في المنطقة.من جهته، تطلَّع المستشار العام للمجموعة تيم هيلز ، إلى تعزيز الشراكة مع المملكة، التي حقَّقت العديدَ من الإنجازات في التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذا القطاع سيكون محرِّكاً رئيسياً لجهود التنوع الاقتصادي، ومصدراً لفرص العمل، ونقل التقنية.يُشار إلى أن الوفد الضيف - الذي ضمَّ الرئيس التنفيذي لوبو مالتزان، ورئيس مجلس الإدارة ريتشارد أوليفر، ورئيس الامتثال ستيفن هيد- أجرى عدداً من اللقاءات والاجتماعات خلال زيارته المملكة مع مسؤولين وتنفيذيين من القطاعين الحكومي والخاص، بحثت مجالات التعاون والشراكة في الموضوعات ذات الصلة.// انتهى //22:57ت م0208