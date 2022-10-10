حائل 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمقر النادي الأدبي - اليوم - المقر الجديد لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، والذي يقع في المجمع الحكومي بمدينة حائل ، كما أطلق الندوة الرئيسة بعنوان " أثر الفتوى في حفظ الضرورات الخمس "، بحضور معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.ونوه مفوض الإفتاء بحائل الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بدعم القيادة الحكيمة لمجالات الإفتاء والبحوث، وبما يبذله سماحة مفتي عام المملكة، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما وجدة من مساندة لفرع الإفتاء بالمنطقة .بعد ذلك ألقيت كلمة سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، والتي ألقاها بالنيابة عنه مدير الإدارة العامة للفتوى بمكتب سماحته الشيخ وليد السعدون، تطرق خلالها إلى ما تعنى به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ببيان أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا العامة، والتوجيه للعمل بها، ونشر وتوفير مصادر علمية ومعرفية للعلماء والباحثين، إضافةً إلى إصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية أو الشخصية أو الأفراد ، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به فروع الرئاسة في خدمة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة .من جهته بين الشيخ الشثري خلال كلمته أثر الفتوى في حفظ الضرورات الخمس، مؤكداً أهمية مراعاة قوائم الشريعة وتوجيهات النصوص الشرعية بما يتعلق في نشر الخير وردع المنكر، مشيراً إلى أن أهل الإسلام يحملون في قلوبهم العاطفةُ والغيرة الدينيَّة، التي يدافعون بها عن دينهم، منوهاً إلى أهمية ضبط تلك العاطفة بالعلم الشرعي، من أجل أن تكون مربوطةً بهذا العلم، ومضبوطة به.وفي ختام الحفل قدمت الدروع التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //23:07ت م0209