وارسو 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسقامت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البولندية برئاسة رئيس اللجنة هزاع بن بكر القحطاني بزيارة إلى جمهورية بولندا، التقت خلالها بعددٍ من المسؤولين البولنديين، وجرى بحث العديد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات خصوصاً البرلمانية منها.وعقد وفد المجلس خلال زيارته لوارسو عدة لقاءات بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح, حيث التقى الوفد بمعالي رئيسة مجلس النواب في البرلمان البولندي ألجبيتا فيتيك ومعالي نائبة رئيس مجلس النواب ماوقوجاتا كيدافا بوينسكا ومعالي نائب رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان البولندي بوقدان بوروسفتش ورئيس لجنة الطاقة والمناخ وأصول الدولة في البرلمان البولندي ماريك سوسكي.كما عقد الوفد اجتماعاً بمقر البرلمان البولندي مع نظرائهم في مجموعة الصداقة البرلمانية البولندية السعودية برئاسة النائبة إيفا كوجودزيج، وتناولت تلك اللقاءات علاقات التعاون في المجالات كافة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وتقوية العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البولندي.كما التقت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البولندية خلال الزيارة بمعالي نائب رئيس الوزراء البولندي وزير أصول الدولة ياتسيك ساشين بمكتب معاليه في الوزارة، كما التقت اللجنة في مقر وزارة الخارجية البولندية بوكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الاقتصادي والتنموي بافيو يابونسكي، وجرى خلال تلك اللقاءات استعراض العلاقات بين المملكة وجمهورية بولندا وسبل تعزيزها لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.مما يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.//انتهى//23:23ت م0212