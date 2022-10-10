دبي 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واستشارك وزارة النقل والخدمات اللوجستية في معرض جيتكس 2022 المقام في دبي، تستعرض خلاله مشاريعها ومبادراتها المتعلقة بجودة الطرق والسلامة المرورية.ويبرز مشروع المراقبة الآلية للجسور من بين المشاريع المعروضة، الذي يعد من أحدث التقنيات العالمية في مجال الفحص الآلي ومراقبة سلوك الجسر، بحيث يتم رصد الانفعالات المتولدة بالجسر والناتجة عن الإجهادات التي يتعرض لها من أحمال مختلفة، من خلال تركيب مجموعة من الأجهزة والحساسات وكاميرات رقمية متقدمة ووحدات للتحكم، بالإضافة إلى الألياف البصرية.في حين تقدم الوزارة عرضاً عن نظام الرصد المباشر الذي بدأت تجربته بالتعاون مع وزاره الداخلية، وهو نظام رصد آلي متطور مؤتمت بشكل كامل لقياس أوزان وأبعاد الشاحنات على الطرق، بدون عوائق مرورية أو تدخّل بشري لتعزيز كفاءة الرصد والحد من هروب الشاحنات، وإنفاذ لوائح وأنظمة أوزان وأبعاد الشاحنات على الطرق.وتأتي مشاركة وزارة النقل والخدمات اللوجستية في معرض جيتكس 2022 بهدف إبراز جهودها واستعراض أحدث التقنيات التي تستخدمها للارتقاء بجودة الطرق، ورفع مستويات السلامة المرورية، وتعزيز الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق في المملكة، وذلك في سبيل تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الهادفة للصعود بالمملكة في مؤشر جودة الطرق.// انتهى //23:42ت م0213