سان سلفادور 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسلقي 14 شخصا مصرعهم في السلفادور وهندوراس جراء العاصفة الاستوائية /جوليا/ التي ضربت مساحات كبيرة من أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك.وأوضح مسؤولون محليون في السلفادور أن تسعة أشخاص، بينهم خمسة جنود، لقوا مصرعهم، فيما أجلي 830 شخصا على الأقل جراء العاصفة.يذكر أن العاصفة /جوليا/ وصلت إلى اليابسة أمس الأحد على ساحل نيكاراغوا على البحر الكاريبي قبل عبورها إلى المحيط الهادي.//انتهى//23:53ت م0214