بريدة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسيُنظِّم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بطولة السعودية للراليات الصحراوية بمنطقة القصيم ، بالتعاون مع وزارة الرياضة الذي سيُقام نهاية الأسبوع الجاري، بمشاركة 45 سيارة، و 23 دراجة نارية، وخمس درّاجات نارية رباعية العجلات "كواد".وسينطلق الرالي من مدينة بريدة، بحفل يُقام غداً الساعة الثالثة عصرًا، تليه مرحلة خاصة استعراضية قصيرة، ويمتد الرالي لمرحلتين خاصتين خاضعتين للتوقيت، الأولى طولها 185 كيلومترًا الخميس المقبل ، والثانية طولها 123 كيلومترًا يوم الجُمعة .// انتهى //00:02ت م0002