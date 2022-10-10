القاهرة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسعُقِدَت في القاهرة مساء الاثنين أعمال مؤتمر المديرات التنفيذيات العربيات في نسخته الأولى، حول "مستقبل المرأة في القيادة"، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة القيادات النسائية بالمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالمرأة.ونوّهت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة أفنان بنت عبد الله الشعيبي في كلمتها الافتتاحية باختيار المملكة العربية السعودية -ضيف شرف النسخة الأولى من هذا المؤتمر- لتسليط الضوء على الخطوات التي قامت بها المملكة لدعم المرأة، وتمكينها في المجالات كافة، والجهود التي تبذلها لتعزيز حقوق المرأة، وبرامج الدعم والرعاية الموجهة لها بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.وأشارت إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر لتبادل النقاشات والخبرات بهدف النهوض بدور المرأة، وإزالة ومحو التحديات والمعوقات التي تواجهها، وحمايتها وتعزيز مكانتها في المجتمع وضمان جودة حياتها، فضلاً عن تقييم ومراجعة المكتسبات والوقوف على التقدم المحز في قضايا المرأة بالمجتمعات والشعوب الإسلامية.وأكدت اهتمام منظمة تنمية المرأة بقضايا المرأة وتمكينها من خلال العمل على إعداد برامج ودورات تدريبية وورش عمل في كافة المسائل الموضوعية التي تهم المرأة، وتقديم المساعدات الفنية حول تعزيز دور المرأة والنهوض بوضعها في الدول العربية والإسلامية، ودعم البرامج والفعاليات والأنشطة الرامية إلى النهوض بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات.وتناولت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، جهود ودعم جميع الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في مجال توثيق العلاقات والترابط التنموي في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بين سيدات الأعمال في الدول الإسلامية والعربية واستثمار الطاقات المتجددة للمرأة العربية والإسلامية.وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية تتناول موضوعات عدة حول فرص المرأة في قطاعات محددة، كالقطاع المصرفي والمالي، وفرص التعليم للمرأة، فضلاً عن استعراض جهود قطاعات التحول الرقمي ومشاركة المرأة بها، وذلك في إطار الجهود الرامية لتمكين المرأة الاقتصادي في المنطقة العربية.//انتهى//00:33ت م0006