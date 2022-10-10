الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، بمقر وزارة الدفاع بالرياض.ونقل سمو وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وتمنياتهما - أيدهما الله - للجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها الأمن والاستقرار والسلام، فيما حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية سمو وزير الدفاع تحياته إلى قيادة المملكة - حفظها الله- .وجرى خلال اللقاء بحث جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني بما يحقق الأمن والسلام في اليمن، ومناقشة المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة.وأكد سمو وزير الدفاع خلال اللقاء دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، وللجهود المبذولة كافة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.// انتهى //00:39ت م0007