جيزان 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية للبنات بجازان عن مواعيد القبول الإلكتروني للراغبات في التقديم على برامج الكلية لخريجات الثانوية العامة للفصل التدريبي الثاني من العام 1444هـ .وأوضحت الكلية أن التسجيل متاح في جميع أقسام الكلية ابتداء من 27 / 03 / 1444 هـ، و حتى 02 / 04 / 1444هـ، داعية الراغبات في الاطلاع على شروط القبول والتسجيل بزيارة البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://adm-tvtc.medad.com/registration.// انتهى //01:02ت م0009