عام / الكلية التقنية للبنات بجازان تعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثاني
الثلاثاء 1444/3/15 هـ الموافق 2022/10/11 م واس
جيزان 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واس
أعلنت الكلية التقنية للبنات بجازان عن مواعيد القبول الإلكتروني للراغبات في التقديم على برامج الكلية لخريجات الثانوية العامة للفصل التدريبي الثاني من العام 1444هـ .
وأوضحت الكلية أن التسجيل متاح في جميع أقسام الكلية ابتداء من 27 / 03 / 1444 هـ، و حتى 02 / 04 / 1444هـ، داعية الراغبات في الاطلاع على شروط القبول والتسجيل بزيارة البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://adm-tvtc.medad.com/registration.
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