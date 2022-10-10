الشقيق 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسشهد رئيس مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب أكرم آل سالم - أمس - تدشين حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بحضور مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بالشقيق إبراهيم أبو داحي.وتشمل حملة التطعيم ‏جميع الممارسين الصحيين و مرضى الأمراض المزمنة و الربو الشعبي و أمراض القلب ، وأمراض الكبد ، وأمراض الكلى ، ‏وأمراض السكري، وفقر الدم المنجلي ، ‏وضعف المناعة المكتسبة الوراثية ‏، والنساء الحوامل خلال فترة الأنفلونزا الموسمية ، والأطفال من عمر 6 ‏شهور ‏حتى 5 سنوات ‏، وكذلك كبار السن.// انتهى //01:02ت م0010