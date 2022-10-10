عام / مركز الشقيق يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
الثلاثاء 1444/3/15 هـ الموافق 2022/10/11 م واس
الشقيق 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واس
شهد رئيس مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب أكرم آل سالم - أمس - تدشين حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بحضور مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بالشقيق إبراهيم أبو داحي.
وتشمل حملة التطعيم جميع الممارسين الصحيين و مرضى الأمراض المزمنة و الربو الشعبي و أمراض القلب ، وأمراض الكبد ، وأمراض الكلى ، وأمراض السكري، وفقر الدم المنجلي ، وضعف المناعة المكتسبة الوراثية ، والنساء الحوامل خلال فترة الأنفلونزا الموسمية ، والأطفال من عمر 6 شهور حتى 5 سنوات ، وكذلك كبار السن.
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