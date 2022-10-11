أبها 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسدشّن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط أمس حملة التحصين ضد الأنفلونزا الموسمية بمركز صحي حي الضباط بالمحافظة.وأوضحت صحة عسير أنها تقدم خدمة التطعيم في أكثر من 72 مركزاً للرعاية الصحية الأولية وبشكل مستمر طوال فترة الحملة، حيث تستمر الحملة لمدة أربعة أشهر وتستهدف تطعيم (243808) شخصاً، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي.// انتهى //02:25ت م0011