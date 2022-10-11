ينبع 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسرأس أمس محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي / سعد بن مرزوق السحيمي أجتماع المجلس المحلي الرابع بدورته السادسة بقاعة الأجتماعات بالمحافظة وذلك بحضور وكيل محافظ ينبع / فيصل المطيري وأعضاء المجلس من المسئولين والأهالي وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور منوها بحرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة وسمو نائبه بالمجلس لخدمة المحافظة ومواطنيها تلى ذلك مناقشة جدول الاعمال الذي تضمن تقريري لفرع جامعة طيبة بينبع وإدارة تعليم ينبع حيث أطلع مدير تعليم ينبع سليم العطوي المجلس بمنجزات تعليم ينبع منذوا انطلاقة العام الدراسي وأهم المشاريع المنجزة والبرامج المتعلقة ببداية العام وأستعرض فرع جامعة طيبة أحصائية الطلاب والكليات واهم المشاركات المجتمعية وأهم منجزات فرع الجامعة والخطط المستقبلية وفي ختام الأجتماع تم أعداد محضر بما تم ورفع لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة .// انتهى //06:53ت م0016