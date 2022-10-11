إسلام آباد 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إعلان مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ عن تسليم مهام نائب رئيس المؤتمر إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.واهتمت بتوزيع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في مناطق مختلفة من باكستان.ونشرت دعوة باكستان للأمم المتحدة على اتخاذ خطوات فعّالة لحل قضيتي فلسطين وكشمير لضمان الأمن الدائم في المنطقة.وأشارت إلى اتفاق باكستان مع الاتحاد الأوروبي على تعزيز وتنويع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار وتغير المناخ والثقافة والتعليم والرقمنة والتكنولوجيا.وعرجت على تأكيد منظمة الصحة العالمية عزمها على توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان.وتناولت صحف الثلاثاء في الشأن الإقليمي والدولي أنباء مقتل مسئول في حركة طالبان على يد مسلحين مجهولين شمال أفغانستان، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسرعة نشر قوة دولية مسلحة في هايتي للسيطرة على الأوضاع الأمنية المتردية.// انتهى //07:04ت م0017