عام / "الأرصاد": أمطار رعدية و أتربة مثارة على منطقة جازان
الثلاثاء 1444/3/15 هـ الموافق 2022/10/11 م واس
جيزان 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية و أتربة مثارة على منطقة جازان، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على مدينة جيزان ، و محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وهروب ، وفيفا ، وابوعريش ، واحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وفرسان ، و الدرب ، وبيش ، ومركز الفطيحة .
واوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساء.
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