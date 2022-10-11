ينبع 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسدشن مؤخرا مشرف قطاع العمل والموارد البشرية بمحافظة العيص سامي الميلبي وبحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة العيص عثمان العنمي حملة التوزيع الذي نظمتها جمعية روفد النسائية بمحافظة العيص لتوزيع 100 جهاز حاسب آلي من الجمعية للفئات المسجلة بها ، وشمل التوزيع 100 جهاز من أجهزة الحاسب الآلي، و 100 طاولة و 100 كرسي.وأكدت مديرة الجمعية ابتسام الجهني أن الجمعية تسعى جاهدة لتوفير احتياجات المستفيدين من خدماتها.وقدمت الجهني شكرها وتقديرها لجمعية ارتقاء على دعمهم للجمعية؛ مؤكده استمرار التعاون مع "ارتقاء" وغيرها من الجهات الأخرى بما يخدم المستفيدين، مشيدة بدور متطوعي جمعية روافد النسائية البارز وتعاونهم الدائم مع الجمعية.// انتهى //07:14ت م0019