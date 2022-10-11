ينبع 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسنظمت أمس كلية ينبع للتقنية التطبيقية وبالتعاون مع مستشفى ينبع العام محاضرة بعنوان ( الصحة النفسية ) قدمها الأخصائي / بدر السناني وأستهدفت نحو 200 متدرب وتهدف الى بناء شخصيات تتحلي بالقيم النموذجية وتعزيز المهارات الأساسية لمواجهة الضغوط والمشكلات النفسية وتهدف أيضا الى بناء الذات وتعزيز أسلوب الحوار الهادف وتعريف المتدربين بمدى أهمية الأستقرار النفسي لدى الفرد والمجتمع وتأتي هذه المحاضرة ضمن أحد البرامج المعتمدة لوحدات التوجيه والإرشاد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .// انتهى //07:39ت م0021