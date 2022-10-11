الباحة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, أفتتح وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري أمس, مشروع منتجع إكرام الوطني التابع للجمعية الخيرية لإكرام المسنين “إكرام” والذي يعتبر أول منتجع للمسنين على مستوى المملكة العربية السعودية.وبهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لإكرام المسنين “إكرام” الدكتور سعيد بن سعد المرطان عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة لرعايته لهذا الحدث الذي يدخل السعادة على قلوب المسنين وأبناء المنطقة، مؤكداً أن هذه الرعاية وهذا الاهتمام ليست بمستغرب على سموه الكريم والذي يقدم الدعم المتواصل في كل ما يخدم المنطقة بشكل عام وأنشطة الجمعيات الخيرية بشكل خاص.وبدأ الحفل بقراءة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى رئيس الجمعية الخيرية لإكرام المسنين بالمنطقة " إكرام " الدكتور سعيد بن سعد المرطان, كلمة ثمّن فيها رعاية واهتمام سمو أمير منطقة الباحة لهذا المشروع الذي سيقدم خدمة الإيواء لمن لا عائل لهم من كبار السن كضيافة مؤقتة أو دائمة فضلاً عن جميع الفئات من كبار السن ليعيشوا حياة كريمة هادئة هانئة، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن هدف الجمعية لتوفير حياة كريمة لكبار السن رجالا ونساء.عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن المشروع الذي يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع ويضم في مرحلته الأولى مبنى دار الضيافة, ونادي صحي ورياضي, ومسجد, وحدائق, وأماكن جلوس اجتماعية، ومطعم مركزي, ومكتبة, وصيدلية, وعيادات طبية.بعد ذلك ألقى وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي كلمة أكد خلالها بأن رعاية المسنين وحفظ حقوقهم على رأس الأولويات لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي تولي اهتماماً بالغاً برعاية كبار السن وفق ما أمرت به الشريعة الإسلامية، وبما يختص به المجتمع السعودي من قيم وعادات وتقاليد تجعل المسنين في موقع التقدير والاهتمام والرعاية.ولفت الدكتور الوهيبي الانتباه إلى أن الوزارة تعمل على توحيد الجهود والتكامل بين القطاعات فيما يعود بالنفع والفائدة على هذه الفئة، وتوفير الخدمات التعليمية التدريبية والاجتماعية والرعاية الصحية، وتطوير هذه الخدمات باستمرار بشكل يضمن تمتعهم بحقوقهم كافة؛ لتوفير الحياة الكريمة لهم ولجميع فئات المجتمع دون استثناء, حيث أن من أهداف الوزارة دعم الخدمات المقدمة لهم؛ لرفع جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030م.وفي ختام الحفل كرّم وكيل إمارة المنطقة الداعمين للمشروع, فيما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //07:44ت م0022