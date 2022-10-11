الرباط 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، أعمال الاجتماع الثاني للمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي انعقد أمس بالرباط لمناقشة الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتحديات المستقبلية للتعاون المتوسطي.وتناقلت صحف الثلاثاء الدعوة الجديدة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لمختلف أحزاب وقوى البلاد، إلى حوار عاقل وهادئ لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عام.ولفتت صحف الرباط إلى قرار رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، حل البرلمان ما يمهد الطريق نحو اجراء انتخابات مبكرة في الأسابيع المقبلة.ونشرت صحف المغرب تحذيرات رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي عقب تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتفاقم آثار ارتفاع التضخم.// انتهى //09:27ت م0027