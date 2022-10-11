المدينة المنورة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واساستقبلت وكالة الشؤون النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس, عدداً من الزائرات من الجنسية الألبانية, ضمن مبادرة "بلسان قومه" إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.وتهدف المبادرة إلى إثراء تجربة الحج والعمرة والزيارة, وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرَّحمن والارتقاء بها, وتعريفهم بالخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي.// انتهى //09:58ت م0028