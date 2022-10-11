نجران 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة بكلية التربية أمس، فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية‬ 2022م، تحت شعار "الصحة النفسية والرفاهية للجميع أولوية عالمية".وشملت الفعاليات تنظيم ركن توعوي للتعريف بالصحة النفسية، وإقامة لقاء بعنوان "سيكولوجية الشخصية الإيجابية"؛ لتعزيز المهارات الذاتية لمواجهة الضغوط والمشكلة النفسية، كما أطلقت مبادرة لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية لزيادة الوعي حول قضايا الصحة النفسية والعقلية، وتعزيز الصحة النفسية الوقائية.وتهدف الفعاليات إلى التعريف بتعزيز الصحة النفسية، وعوامل الخطورة في الصحة النفسية، ورفع الوعي النفسي والمشاركة الإيجابية والاستقرار النفسي لدى الفرد والمجتمع.// انتهى //10:04ت م0029