البكيرية 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسوقعت جمعية رؤية التنموية الخيرية النسائية بمحافظة البكيرية اتفاقية تعاون مع بلدية المحافظة بهدف دعم ورعاية أعمال الجمعية، وذلك بمقر البلدية.ووقع الاتفاقية من جهة بلدية البكيرية رئيسها المهندس عبدالله بن نامي الحربي، ومن جهة الجمعية رئيسة مجلس جمعية رؤية بالإنابة هدى بنت ثويني الثويني.وتأتي هذه الاتفاقية حرصاً من بلدية البكيرية على دعم ورعاية برامج الجمعية التنموية ، شرط الاستفادة في حدود النطاق الجغرافي للجمعية والبلدية.// انتهى //10:14ت م0030