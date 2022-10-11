القاهرة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة حققت إنجازًا في مواجهة الإرهاب بفضل أبنائها من الشرطة والجيش وكل قطاعات الدولة، مشددًا على أن الدولة لن تتخلى عن أسر شهداء الوطن، ولن تنسى تضحياتهم بدمائهم وأرواحهم من أجل مستقبل أفضل لمصر.وأبرزت مشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022، التي تعقد بواشنطن حالياً، تحت شعار "الوحدة وقت الأزمة".وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في فلسطين، مبرزة اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى أمس، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.ولفتت الانتباه إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة في العراق الأطراف السياسية في البلاد إلى الانخراط في "حوار دون شروط مسبقة" من أجل إيجاد مخرج لـ "أزمة طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار"، بعد عام من الانتخابات التشريعية.وتطرقت صحف القاهرة إلى تحذير الأمم المتحدة والصليب الأحمر من أن مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال العقود المقبلة بسبب موجات الحر التي يزداد تواترها وشدّتها.// انتهى //10:35ت م0033