الخرطوم 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تجديد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس، بالتزام المؤسسة العسكرية بالخروج من المشهد السياسي في البلاد، مؤكداً أن القوات المسلحة ليس لديها رغبة للبقاء في سدة الحكم.ولفتت الانتباه إلى إعراب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه أمس، السفير السوداني الجديد لدي الولايات المتحدة الأمريكية محمد عبدالله إدريس، عن اهتمام بلاده بدعم رغبة الشعب السوداني للدفع بالانتقال الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي.وأبرزت صحف الثلاثاء تصريحات رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، أمس، عن اتفاقية جوبا للسلام في السودان، مبيناً أنها تحتاج إلى تمويل ودعم إقليمي ودولي.وأولت اهتماماً بلقاء نائب رئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي بمكتبه أمس، بوفد الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، وبحث اللقاء التطورات التي تشهدها البلاد، في ضوء الحراك بين المكونات السياسية، بغية التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.ونشرت صحف الخرطوم إعلان الجيش الصومالي، مقُتل 200 مسلح من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في معركة استمرت لمدة يوم واحد في منطقة جعبو التابعة لإقليم هيران وسط البلاد.// انتهى //10:38ت م0034