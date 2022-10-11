جيزان 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسانطلقت مساء أمس، النسخة الأولى من دوري المدارس لكرة القدم للفتيات 2022م بتعليم جازان تحت شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل"، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" رحاب بنت زيلعي مسلم، وذلك بالصالة الرياضية بروضة وابتدائية قرية الأساملة للبنات.وأكدت رحاب مسلم خلال حفل التدشين أن النسخة الأولى من دوري المدارس لكرة القدم للفتيات يأتي انطلاقاً من سعي وزارتي التعليم والرياضة لزيادة إشراك الطالبات في البرامج الرياضية، لتصبح ممارسة الرياضة أسلوب حياة في المجتمع المدرسي، مبينةً أنه تم اعتماد مشروع دوري المدارس للفتيات من أجل الإسهام في تحسين الصحة العامة والحد من خطر الأمراض المزمنة الناتجة عن الخمول وقلة الحركة.وأشارت إلى أن دوري المدارس لكرة القدم للفتيات سيستمر حتى 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة 44 فريقاً رياضياً من مختلف المراحل الدراسية بتعليم جازان وبإشراف ومتابعة إدارة النشاط الطلابي "بنات "، حيث ستشهد المنافسات إقامة 5 مباريات كل يوم.// انتهى//10:40ت م0035