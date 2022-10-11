الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن فتح باب التصويت لاختيار أعضاء اللجان التنسيقية التابعة للهيئة في مناطق المملكة حيث ستكون عملية التصويت إلكترونيًا بالكامل.وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الموعد المحدد للتصويت سيبدأ اليوم، ويستمر حتى يوم الخميس القادم، مبيناً أن أسماء المناطق المتاحة للتصويت من أجل اختيار أعضائها شملت: (مكة المكرمة، والطائف، وعسير، وتبوك، والأحساء، والجبيل، ونجران، وجازان).وأشار إلى أن نظام الهيئة السعودية للمهندسين تجاه منظومة اللجان التنسيقية في مناطق المملكة حدد شروط التصويت التي يجب توفرها خلال فترة التصويت، وهي: أن يكون الناخب عضويته أساسية وسارية المفعول لدى الهيئة كما يحق للناخب صوتاً واحداً فقط، مؤكداً أن الهيئة لديها مستهدفات من خلال هذه اللجان التنسيقية في مناطق ومدن المملكة مضيفاً أن الهيئة تقوم بالإشراف على جميع اللجان بهدف متابعة سير عملها بما يضمن تحقيق أدوارها المهنية في مختلف مناطق المملكة من أجل تعزيز وتمكين أبناء وبنات المنطقة من مختلف التخصصات الهندسية والفنية، ودعماً لمستهدفات المنطقة هندسياً، داعياً جميع الراغبين من المهندسين والمهندسات الذين تتوفر فيهم الشروط أن يتقدموا بالتصويت لاختيار الأعضاء من خلال الرابط التالي:https://elections.saudieng.sa/// انتهى //10:42ت م0036