الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واساكتشف الفريق الطبي في العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن أمراض القلب بحائل مريضًا يعاني من انسداد في شريانيين رئيسية في مرحلتها الأولى وذلك تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للقلب.وأوضح تجمع حائل أن المريض كان يعاني حسب ما ذكره بألم في الصدر منذ فترة ولم يقم بمراجعة المنشآت الصحية وتم إجراء الكشف الطبي وتخطيط القلب والإيكو "تصوير القلب" وتبيّن أن لديه انسدادًا في عدد شريانيين رئيسيين في القلب وعلى الفور تم حجز موعد له بمركز القلب واستكمال الكشف الطبي الدقيق، وأجريت له العملية وقد تكللت بالنجاح ولله الحمد.يُذكر أن مركز القلب بحائل خلال الربع الثالث من عام 2022 بلغ عدد عمليات القلب التي أجريت به 12 عملية قلب مفتوح، و452 عملية قسطرة، و34 قسطرة اليوم الواحد، فيما بلغ عدد المراجعين للعيادات 3698 مستفيداً.// انتهى //10:49ت م0038