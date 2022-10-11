جدة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واستمكّن مستشفى الملك فهد بجدة مُمثلاً في أطباء قسم المسالك البولية، من استئصال ورم ضخم يزن حوالي 2.93 كجم بكيس الصفن، وذلك خلال عملية جراحية أُجريت لمريض يبلغ من العمر 43 سنة في عملية استغرقت حوالي 4 ساعات، وتُعد من العمليات الصعبة والنادرة.وأكد استشاري المسالك البولية وأورام المسالك البولية بالمستشفى الدكتور تركي العمري، أن المريض حضر لعيادة المسالك البولية محولاً من أحد مستشفيات محافظة جدة و هو يعاني من تضخم شديد في كيس الصفن، حيث وصل الكيس إلى مستوى الركبة و تسبب في محدودية الحركة و إعاقة المريض من القيام بوظائفه الطبيعية اليومية و جعله حبيس المنزل، مشيراً إلى أن الفريق الطبي تمكن من إجراء العملية بنجاح دون أي تأثير سلبي على المريض -ولله الحمد-.يُذكر أن مستشفى الملك فهد العام أجرى قرابة 12,000 ألف عملية جراحية خلال ال 10 شهور الماضية ، في حين يُعد قسم المسالك البولية من أعرق و أقدم أقسام المسالك البولية في المملكة، حيث يضم القسم كفاءات متخصصة تدربت و تعلمت في أفضل الجامعات و المستشفيات و تؤدي عمليات جراحية معقدة و صعبة بنسب نجاح عالية جداً، كما يُعد واحداً من أكثر أقسام المسالك البولية بعدد التدخلات الجراحية على مستوى وزارة الصحة كاملة.// انتهى //10:49ت م0039