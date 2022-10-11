القطيف 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسعقد محافظ القطيف المكلف إبراهيم الخريف أمس، اجتماعًا مع مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، بحضور مدير مرور المحافظة, ورئيس البلدية بالإنابة، ومدير الشركة الوطنية للمياه، ومدير مكتب خدمات الكهرباء، وذلك بمقر المحافظة.واطلع المحافظ خلال الاجتماع على عرض تفصيلي عن المشروعات الجاري تنفيذها من قبل وزارة النقل، ونسب إنجازها، والوقت المتوقع لتنفيذها، والتحديات والمعوقات التي تسهم في تأخر إنجازها، والعمل على معالجتها مع كافة الجهات ذات العلاقة.وأكد أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية والتنسيق الدائم بينها؛ لإنهاء أي معوقات أو عقبات تواجه استكمال تنفيذ هذه المشروعات الحيوية بشكل سريع وعاجل، والحرص على إنهائها في وقتها، بما يكفل عدم تأخرها، مشدداً على تكثيف الجهود، ودفع العمل لإتمام جميع الأعمال، وضرورة المتابعة من قِبل المهندسين والاستشاريين، وذلك لأهمية هذه الطرق الحيوية.وأعرب الخريف في ختام الاجتماع عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه -حفظهما الله-، على ما تجده محافظة القطيف من دعم ومتابعة لكل المشروعات التنموية، وما يُبذل ويُقدم من خدمات تنموية، وحرص ومتابعة مستمرة وتوجيهات، بهدف رفع جودة الحياة في المحافظة.// انتهى //11:33ت م0041