الباحة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسنجح -بفضل الله- فريق طبي مختص بقسطرة القلب بمستشفى الملك فهد بالباحة، من إجراء عملية نوعية نادرة لمريض كان يعاني من إحتشاء في جدار عضلة القلب، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة وجود إنسداد كامل بالشريان التاجي الأيمن، حيث استدعى سرعة التدخل الطبي من إجراء عملية القسطرة القلبية وسحب الخثره المسببة للإنسداد ووضع دعامتين دوائيتين، وتكللت العملية بالنجاح.يُذكر أن مستشفى الملك فهد شهد خلال شهر أغسطس الماضي 872 عملية جراحية، شملت 655 عملية جراحية في مختلف التخصصات و 217 عملية جراحية لليوم الواحد.// انتهى //11:36ت م0043