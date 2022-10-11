المدينة المنورة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسافتتح مدير النطاق الصحي السادس بتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور سلطان القبلي أمس، مركز التحكم بالموارد بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا.ويعمل المركز الذي يضم غرفة عمليات متكاملة تحتوي على شاشات المراقبة والتدخل السريع؛ لمعالجة الخلل لمصلحة المستفيد، على جمع البيانات التشغيلية وتحليلها وعرضها بشاشات تفاعلية تساهم وتساعد القيادات والعاملين عليها بمعرفة مكامن الخلل واتخاذ القرارات والتحديات والمساعدة على حلها، والتنبؤات المستقبلية مما ينعكس إيجاباً على رفع الخدمة للمستفيد، وتحسين الجودة المقدمة للمريض، كما يجمع المركز بين الموارد الطبية وغير الطبية والعمليات، وكذلك المبادرات التحسينية الطارئة بما في ذلك النقل الإسعافي والجاهزية للطوارئ.يُذكر أن مركز التحكم متناسق مع برنامج أداء الصحة والبرامج الوطنية كـ (إحالتي، وموعد، ومستعد، وتأهب، وسحاب) التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.// انتهى //11:37ت م0044