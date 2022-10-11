بريدة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسنجح تجمّع القصيم الصحي، في الحصول على اعتماد مستشفى الولادة والأطفال ببريدة مركزًا تدريبيًا لتقديم الدورات التدريبية للممارسين الصحيين في الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي «BLS» من جمعية القلب السعودية.وبين التجمّع أن الاعتماد الجديد جاء تتويجًا للجهود المتضافرة التي يبذلها التجمّع في سبيل رفع كفاءة التدريب بجميع منشآته الطبية ومراكزه الصحية، والارتقاء بمستويات الجودة في مختلف جوانب الرعاية الصحية على المستويين العلمي والإنساني.ولفت تجمّع القصيم الصحي الانتباه إلى أسبقيته في الحصول على اعتماد مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ومستشفى بريدة المركزي، ومستشفى الرس العام، ومستشفى الملك سعود بعنيزة، ومركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب، وأكاديمية طب الأسرة، كمراكز تدريبية لتقديم دورات الإنعاش القلبي الرئوي بجميع أنواعه، مؤكداً على الأهمية التي تمثلها هذه الاعتمادات في رفع مستوى مهارات الممارسين الصحيين وتطوير قدراتهم العلمية والعملية، وإعدادهم بشكل أفضل للتعامل الأمثل والسليم مع مختلف الحالات الحرجة والطارئة.// انتهى //11:41ت م0045