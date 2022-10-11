طوكيو 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسسجلت الأسهم اليابانية اليوم أسوأ أداء يومي لها منذ أكثر من أسبوعين إذ تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشرات بعد عمليات بيع في الأسواق العالمية، غير أن أسهم الشركات المرتبطة بالسفر ارتفعت خلال اليوم الذي أعادت فيه اليابان فتح حدودها أمام السياحة المنتظمة.وانخفض المؤشر نيكي 2.64 % بعد العودة للتداول من عطلة نهاية الأسبوع التي امتدت لثلاثة أيام ، وفتح المؤشر دون مستوى 27000 كثيرا ثم واصل خسائره ليغلق عند 26401.25.وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.86 % مسجلًا أسوأ أداء له خلال اليوم منذ 26 سبتمبر الماضي.// انتهى //12:56ت م0062