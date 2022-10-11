بريدة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسشغّل تجمع القصيم الصحي بمستشفى بريدة المركزي -أمس-، وحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ والكوارث (HEPPU) بهويتها الجديدة.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن تشغيل الوحدة يأتي ترجمةً لمصفوفة أهداف التجمع الإستراتيجية في وضع الخطط اللازمة لإدارة الكوارث والأزمات، وتعزيز الاستجابة الداخلية والخارجية السريعة لها، وتقديم أفضل الخدمات الصحية الطارئة، وتحقيق عوامل السلامة في أرقى مستوياتها عن طريق تأمين التخطيط المسبق والتعبئة السريعة وإنجاز عمليات الطوارئ والأزمات أثناء الكوارث في حالة وقوع أي حادث - لا سمح الله -.وفي ذات السياق أعلن التجمع تفعيل غرفة القيادة والتحكم التي تجتمع بها قيادات المستشفى أثناء الكوارث والمجهزة بجميع الأدوات والكاميرات ووسائل التواصل مع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً بكل يسر وسهولة عند وقوع الحدث، كما تم البدء بتدريب جميع العاملين والممارسين الصحيين بالمستشفى على آلية العمل أثناء حالات الطوارئ، وكيفية القيام بعملية الإخلاء الطبي عند سماع البلاغات المخصصة لكل حدث.وثمّن مستشفى بريدة المركزي لتجمع القصيم الصحي دعمه غير المحدود ومتابعته المستمرة للنهوض بالخدمات الصحية في المستشفى ورفع جاهزيته وتحسين فاعلية الاستجابة القصوى للأحداث والكوارث وتعزيز سلامة الفرد والمنشأة عبر كوادر مؤهلة ومدربة وفق أحدث المعايير العالمية للاستجابة للكوارث، مشيراً إلى أن الوحدة ترتبط ارتباطاً مباشراً بمركز عمليات الطوارئ بالمملكة، وذلك لرفع كفاءة المستشفى والتأكد من جاهزيته في حالات الطوارئ والكوارث، من خلال برنامج إلكتروني موحّد (تأهب) يتولّى العمل فيه نخبة مميزة من العاملين من داخل المستشفى لرفع المؤشرات اليومية الخاصة بنظام إدارة الأزمات.// انتهى //13:01ت م0063