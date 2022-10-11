حائل 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسأعلنت بلدية محافظة السليمي التابعة لأمانة منطقة حائل، طرحها للفرص الاستثمارية لعام 2022 م عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، والتي تشمل عدداً من الأنشطة التجارية من ضمنها تشغيل المباني التجارية في الشوارع التجارية بالمحافظة، ومحال السيارات وبيع قطع غيار السيارات المستعملة، وكذلك تشغيل المباني التجارية في الشوارع التجارية بالمحافظة، بالإضافة إلى أنشطة الكوفيهات و أنشطة النقليات والشاليهات.وأكد رئيس البلدية ناصر بن سالم الحربي، أن طرح هذه الفرص الاستثمارية تأتي ضمن حرص البلدية على تنوّع الفرص المتاحة أمام المستثمرين للمساهمة في التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية، وتوفير الفرص الوظيفية، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين، من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة.// انتهى //13:07ت م0065