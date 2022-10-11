دبي 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واساستعرضت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل"،"نظام إدارة الشاحنات" (Truck Management System TMS)، وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس المقام في دبي.ويعتمد النظام الجديد أحدث التقنيات لإدارة وتحسين تشغيل عمليات دخول وخروج الشاحنات على منافذ حدود المملكة العربية السعودية وتسهيل الإجراءات لجميع المعنيين من خلال منصة موحدة, ويتم من خلال هذا النظام تتبع الشاحنات باستخدام تقنيات نظام تحديد المواقع العالمي (Geofencing / GPS)، ومن خلال التنسيق وتكامل الخدمات مع الشركاء والمعنيين في الخدمات اللوجستية.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "تبادل" ماجد بن فالح العتيبي سعي "تبادل" دائماً إلى ابتكار أفضل الحلول الرقمية لتطوير المنظومة اللوجستية في المملكة، ولتعزيز مسيرة التحول الرقمي نحو مستقبل اقتصادي رقمي مستدام، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.وأشار إلى أن "نظام إدارة الشاحنات" يساعد على تحديد التحديات التي تواجه الموانئ والمنافذ الرئيسية في المملكة، ويسهم في إيجاد وتنفيذ أفضل الحلول والممارسات الإقليمية والعالمية لإدارة الشاحنات ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية لنظام العمل في الموانئ لكل الأطراف صاحبة العلاقة سواء كانت جهات حكومية أو خاصة.ويهدف "نظام إدارة الشاحنات" إلى تقليل مدة وصول الشاحنات إلى منطقة التخليص في الموانئ، وإلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتسهيل إجراءات الدخول والخروج للشاحنات، وذلك من خلال حجز المواعيد المسبقة لعبور الشاحنات، وتتبع حركتها، وتنظيم قدرتها الاستيعابية في الموانئ باستخدام أحدث التقنيات، والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وأتمتة جميع الموافقات وعمليات التحقق اللازمة، وإدارة منطقة العمليات.// انتهى //13:12ت م0067