الشقيق 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسدشّن رئيس مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب أكرم ال سالم ، بمقر المركز اليوم، عددًا من المشاريع الخيرية التي تنفذها جمعية البر الخيرية بالشقيق، و المدعومة من منصة إحسان بقيمة إجمالية بلغت 1.000.000 ريال.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن أحمد سويد، أن المشروعات التي تستفيد منها أكثر من 200 أسرة شملت مشروع "إعانة أسر السجناء" بمبلغ 140.000 ريال، ومشروع "تفريج كرب كبار السن" بمبلغ 200.000 ريال لعدد مستفيد، ومشروع "تنمية القدرات التعليمية" بمبلغ 100.000 ريال، ومشروع "سداد إيجار المساكن" بمبلغ 360.000 ريال، إضافة لمشروع "دعم العمليات الجراحية" 200.000 ريال.وبين أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الجمعية التشغيلية في تحقيق المستهدفات وتنمية المستفيد وتوفير الاحتياجات المعيشية اللازمة لهم.// انتهى //13:26ت م0073