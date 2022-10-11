الكويت 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 48ر42 نقطة ليبلغ مستوى 48ر7045 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 61ر0 % .وتم تداول 8ر137 مليون سهم عبر 10368 صفقة نقدية بقيمة 2ر52 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الرئيس 96ر11 نقطة ليبلغ مستوى 81ر5259 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 23ر0 % من خلال تداول 5ر63 مليون سهم عبر 2986 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 ملايين دينار .وارتفع مؤشر السوق الأول 53ر63 نقطة ليبلغ مستوى 62ر7894 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 81ر0 % من خلال تداول 2ر74 مليون سهم عبر 7382 صفقة بقيمة 3ر45 مليون دينار .في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 98ر8 نقاط ليبلغ مستوى 47ر5406 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 % من خلال تداول 6ر50 مليون سهم عبر 2129 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 ملايين دينار .// انتهى //13:30ت م0076