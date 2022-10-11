جيزان 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واساستقبلت جامعة جازان ممثلة في عمادة التطوير الأكاديمي اليوم، وفد هيئة فنون العمارة والتصميم، للاطلاع على أبرز ما تقدمه كلية التصميم والعمارة ومخرجاتها، ودراسة الاعتمادات الأكاديمية التي تسعى الكلية للحصول عليها.وأوضح عميد التطوير الأكاديمي بالجامعة الدكتور علي هندي, أن برنامج الزيارة الذي شارك فيه عميدة كلية التصميم والعمارة الدكتورة فاطمة الشيخ و أعضاء هيئة التدريس وأعضاء فريق الاعتماد بالجامعة والطالبات.وشهدت الزيارة، مناقشة عدد من المحاور والموضوعات منها: مناقشة اعتماد NCAAA ، وموضوع العملية الخاصة بالاعتماد الوطني من وجهة نظر الجامعات، ومعايير الاعتماد والاعتماد الدولي، الذي جاء حول موضوع مدى ملائمة ومناسبة معايير الاعتماد لبرامج العمارة والتصميم، والتحديات، والآثار، والفرص، والقيمة المضافة للاعتمادات الدولية في الجامعات، ومخرجات التعلم وموضوع تعريف جودة المخرجات التعليمية في قطاع العمارة والتصميم بعد استكمال برامج العمارة والتصميم والتوجهات المستقبلية والاتجاهات الإستراتيجية والتحديات والمشاكل التي تواجه الطلاب في البيئة التعليمية للبرامج.// انتهى //14:27ت م0095