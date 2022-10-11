بريدة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واستنطلق بمركز الشيحية التابع لمحافظة البكيرية غداً، فعاليات مهرجان رمان القصيم السادس، الذي يستمر عشرة أيام، بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالتعاون مع بلدية محافظة البكيرية وبإشراف مركز الشيحية، بحضور عددٍ من المهتمين بالشأن الزراعي والعديد من الشركات والقائمين على القطاع الخاص ذوي الاهتمامات الزراعية، والعديد من العارضين من مزارعي المنطقة بمختلف أنواع محاصيل الرمان، وذلك في حديقة الشيحية العامة.وأوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم أن المهرجان سيكون نافذة تسويقية لفاكهة الرمان، بإنتاج ما يقارب 20 ألف طن سنوياً، فيما يبلغ عدد أشجار الرمان 300 ألف شجرة موزّعةً على 150 مزرعة.// انتهى //14:29ت م0096