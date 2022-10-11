الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واساستقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم في مقره بمدينة الرياض، وفداً إعلامياً عسكرياً من دول مجلس التعاون الخليجي.واستمع الوفد إلى إيجاز عن أهم أعمال وإنجازات التحالف في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة والإستراتيجيات التي يقوم عليها لتنفيذ مبادرات التحالف المعنية بمحاربة الإرهاب، ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب ومواجهته ميدانياً، بالإضافة إلى جهوده في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.وأوضح أمين عام التحالف الإسلامي المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أن التحالف الإسلامي يرتكز على القيم الشرعية والمبادئ والقوانين الدولية، ويسعى للتنسيق والمشاركة لتوحيد ضمان الجهود لدول التحالف في محاربة الإرهاب مع ضمان توافقها مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية، مشيرا إلى أن المجال الإعلامي يشكل أهمية بالغة في محاربة الإرهاب، فهو أحد الأدوات التي من خلالها يتم تبيان حقيقة الجماعات الإجرامية وأعمالهم التخريبية، وبث رسائل الوسطية والاعتدالالتي تناقض وتُجابه وتفضح الخطاب الديني المتطرف العنيف بكافة أنماطه و أشكاله.بعد ذلك تجول الوفد الزائر في جنبات مقر التحالف الإسلامي واطلعوا على أهم الإصدارات المعنية بمجالات محاربة الإرهاب، كما اطلعوا على آخر التطورات والمستجدات المعنية بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، والرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار العمل المشترك بين التحالف الإسلامي والدول الأعضاء والتي من شأنها تدعيم التوجهات الإعلامية التي تحارب الفكر المتطرف، وتعزز مدى الشراكة في تبادل الخبرات في كل ما من شأنه القضاء على آفة الإرهاب من خلال الأدوات الإعلامية.// انتهى //14:35ت م0099