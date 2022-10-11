الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن الحماية على رتبة (جندي) للرجال.وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول عبر الدخول إلى منصة (أبشر- توظيف) https://jobs.sa .// انتهى //14:36ت م0101